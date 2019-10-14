Evlenecek çiftlere doğal bir stüdyo

MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde, 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, tarih severler dışında evlenen çiftlerin de çekim mekanı oldu. Tiyatro, kutsal tapınak, sunaklar, tören alanı, hamam kompleksi, kral yolu, meclis duvarı ve kuzey şehir kapısının yer aldığı antik kent, hayatını birleştirmeye karar veren çiftlerin doğal stüdyosu haline geldi. Düğün fotoğrafları için antik kenti tercih edenlerden damat Serkan Koç (25), Stratonikeia’yı tarihi bir mekan olmasından dolayı tercih ettiğini söyledi.