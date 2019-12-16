16.12.2019 - 07:50 |
Evlere özel hindi servisi
Double Tree by Hilton Alsancak, yılbaşını evlerinde geçirmek isteyenlere, her yıl olduğu gibi yine lezzetli bir seçenek sunuyor.
Şef Olcay Kaygusuz ve ekibinin portakal, tereyağı ve pekmezle marine ederek pişirdiği hindi; garnitür, kestaneli iç pilavla birlikte, otelden belirtilen zamanda alınabilecek. Sipariş verenlere sıcaklığını uzun süre koruyan kap da verilecek.Hindi fiyatı bu yıl, 3.5 kilo 299 lira, 5 kilo 399 lira ve 7 kilo 499 lira olarak belirlendi.
İsteyenler, siparişlerini 30 Aralık’a kadar otelden ya da 0533 037 05 27 numaralı telefondan verebilecek.
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