Evlere özel hindi servisi

Şef Olcay Kaygusuz ve ekibinin portakal, tereyağı ve pekmezle marine ederek pişirdiği hindi; garnitür, kestaneli iç pilavla birlikte, otelden belirtilen zamanda alınabilecek. Sipariş verenlere sıcaklığını uzun süre koruyan kap da verilecek.Hindi fiyatı bu yıl, 3.5 kilo 299 lira, 5 kilo 399 lira ve 7 kilo 499 lira olarak belirlendi.

İsteyenler, siparişlerini 30 Aralık’a kadar otelden ya da 0533 037 05 27 numaralı telefondan verebilecek.