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    HaberlerEgeEylül ayında Ege’den 1 milyar 957 milyon dolarlık dışsatım
    04.10.2019 - 01:34 |

    Eylül ayında Ege’den 1 milyar 957 milyon dolarlık dışsatım

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Eylül ayında 1 milyar 160 milyon 99 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi’ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracatın toplamı ise 1 milyar 957 milyon 300 bin dolar oldu.

    Eylül ayında Ege’den 1 milyar 957 milyon dolarlık dışsatım

    Ocak-Eylül döneminde 9 milyar 802 milyon dolar ihracata imza attıklarını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin en fazla ihracat yaptıkları ilk üç ülke olduğunu; Cibuti, Moritanya, Mozambik, Benin, Togo, Surinam, Guyana, Guam, Bostvana, Mayotte gibi bir haritada yeri bilinmeyen ülkelere de Ege Bölgesi’nden ihracat yaptıklarını kaydetti. Toplam 209 ülkeye dışsatım yapıldığını belirten Eskinazi, “Ege Bölgesi’nde Socar Grubu’nun Star Rafineri yatırımı sonrasında, dünya otomotiv devi Alman Volkswagen’in de Manisa’da üretim kararı alması, Ege Bölgesi’nin ihracatının geleceğinin parlak olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

    Demir yine zirvede

    Eylül ayında EİB’in kayda aldığı ihracatta sanayi ürünleri 629 milyon dolarla aslan payını aldı. Tarım sektörleri de 455 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Madencilik sektörünün ihracatı ise; 75.5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
    Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Eylül ayında 120 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise, 112.8 milyon dolarlık ihracatla zirvenin ortağı oldu.

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