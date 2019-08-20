Eylülde moda dolu üç gün

Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Moda ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirmeyi, ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi amaçlayan 3. Fashion Prime, 9-11 Eylül günlerinde sektörün ihracatına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenleri ile trendlerini profesyonel ziyaretçiye sunacak olan Fashion Prime; defileleri, atölyeleri ve söyleşileriyle herkesin ihtiyacını karşılayacak. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla ikili görüşmelere zemin hazırlayacak. Fuar, üç gün boyunca B Holü’nde gerçekleşecek.

Bu yıl fuarda ilk kez oluşturulacak manufacturing alanı, yeni bir heyecana sahne olacak. Hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri tedarikçi firmalarla bir araya gelecek. 2019 ve 2020 yılının trend koleksiyonlarına yön verecek tasarımlar sergilenecek. Sektörün önde gelen profesyonelleri tecrübelerini paylaşacak. l İZMİR DHA