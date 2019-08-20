BİST95.286-0,47EURO6,27-0,05USD5,65-0,11ALTIN272,640,41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEylülde moda dolu üç gün
    20.08.2019 - 02:47

    Eylülde moda dolu üç gün

    Hazır giyim sektörünün buluşma noktası olan Fashion Prime Fuarı’nın üçüncüsü, 9-11 Eylül günleri arasında fuarizmir’de düzenlenecek

    Eylülde moda dolu üç gün

    Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Moda ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirmeyi, ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi amaçlayan 3. Fashion Prime, 9-11 Eylül günlerinde sektörün ihracatına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

    Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenleri ile trendlerini profesyonel ziyaretçiye sunacak olan Fashion Prime; defileleri, atölyeleri ve söyleşileriyle herkesin ihtiyacını karşılayacak. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla ikili görüşmelere zemin hazırlayacak. Fuar, üç gün boyunca B Holü’nde gerçekleşecek.

    Bu yıl fuarda ilk kez oluşturulacak manufacturing alanı, yeni bir heyecana sahne olacak. Hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri tedarikçi firmalarla bir araya gelecek. 2019 ve 2020 yılının trend koleksiyonlarına yön verecek tasarımlar sergilenecek. Sektörün önde gelen profesyonelleri tecrübelerini paylaşacak. l İZMİR DHA

     

    Konya'da feci kazaKonya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
    daha fazla video için
    Tozkoparan 31. Bölüm fragmanı izle.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    Siirt'te hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi

    Siirt'te hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi

    Feci kaza! Anne ile çocuğu hayatını kaybetti

    Feci kaza! Anne ile çocuğu hayatını kaybetti

    Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesi İstanbul'a uğurlandı

    Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesi İstanbul'a uğurlandı

    Sıradaki Haber