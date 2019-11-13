Fabrikayı, kente kazandırmalıyız

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı ilk oturumu tamamlandı. Birleşimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’ndan istifa eden AK Parti’li Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul’un yerlerine, yeni isimlerin seçimi için öneride bulunulması istendi. Ancak AK Parti, komisyon için isim önermedi. Büyükşehir Başkanı Soyer’in komisyonun altı üyeyle devam etmesi önerisi oyçokluğuyla kabul edildi.

Akçakale’ye bir araç

Oturumda Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin araç talebi de gündeme geldi. Büyükşehir de İZBETON A.Ş’nin demirbaş kayıtlarında bulunan 1 adet paletli ekskavatörün bedelsiz olarak hibe edilmesi için mecliste karar aldı.

Oturumun dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Soyer, Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası için AK Parti’li meclis üyelerinden destek istedi. Açılan ihaleye girerek fabrikayı 35 milyon liraya aldıklarını kaydeden Soyer, şunları söyledi: “Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan onay çıkmadı. Bakanlığa, Grand Plaza A.Ş. ile ihaleye girdiğimizi, isterlerse tüzel kişilik olarak kabul edebileceklerini söyledik. Bu bina çürüyor, burası İzmir’e ait bir bina. Biz orayı kamu menfaatine yönelik kullanmak istiyoruz. O binanın İzmir’e kazandırılması gerekiyor.” Mecliste ayrıca İZSU’nun merkez konumdaki mahalleler için yaptığı su tarifesi de görüşüldü. Buna göre 24 mahallede, su fiyarı kademesiz 1 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Çiğli’ye tramvay müjdesi

Başkan Soyer ayrıca, sosyal medya hesabından Çiğli’ye tramvay müjdesi verdi, “14 istasyona sahip bu hattı, Karşıyaka Tramvayı ile birleştiriyoruz. Projemiz, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün nihai onayına sunuldu. Çiğli Tramvayı’nın ilk etabı, Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayıp bağlantı köprüsüyle Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı mahalleri, Çiğli İZBAN durağı ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kadar uzanıyor” dedi.