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    HaberlerEge Haberleri Fair Play Komitesi Dokuz Eylül’de buluştu
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    19.12.2019 - 07:50 |

    Fair Play Komitesi Dokuz Eylül’de buluştu

    Türkiye’de 2014 yılında hayata geçirilen ‘Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi’nde 59. durak Dokuz Eylül Üniversitesi oldu.

    Fair Play Komitesi Dokuz Eylül’de buluştu

    Türkiye’de 2014 yılında hayata geçirilen ‘Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi’nde 59. durak Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. Geçmişte ve günümüzde Türkiye ve dünyada başarı elde etmiş spor insanları, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı panelde, sporun ve Fair Play ruhunun önemi vurgulandı. DEÜ Rektörlüğü’ndeki panel öncesinde DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, Genel Sekreter Dr. Saip Tiryakioğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyeleri ve milli sporcuların katılımı ile ‘11. Dünya Fair Play Karikatür ve 1. Dünya Fotoğraf ve Sergileri’ açılışı gerçekleştirildi.

    ‘Sorumluluklarımız var’

    Etkinliğe TMOK Üyesi, Fair Play Komisyonu Başkanı, Avrupa Fair Play Birliği Başkan Yardımcısı, Dünya Fair Play Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Arıpınar, TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Semra Demirer, TMOK ve Fair Play Komisyonu Raportör Üyesi ve Spor Yazarı Remzi Yılmaz, TMOK ve Fair Play Komisyonu Üyesi ve Spor Yazarı Avni Erboy katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemiz bilimsel çalışmalarının yanında ülkemizin tanıtılması ve sporun yaygınlaştırılması noktasında ciddi sorumluluklar üstlenmektedir. Fair Play kavramının benimsetilmesi ve ülke sporuna katkıda bulunulmasını hedefleyen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonunun değerli üyelerini üniversitemizde ağırlamanın ve öğrencilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

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