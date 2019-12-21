Fair Play Komitesi Uşak Üniversitesi’nde

Fair play ruhunu aşılamak için Türkiye’deki üniversiteleri gezen ‘Fair Play Üniversiteler Kervanı’nın son durağı Uşak Üniversitesi oldu. Üniversitedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Can, Uşak’ın Eşme ilçesinden şehit annesi Eşe Eğerci, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, spor yazarı Erdoğan Arıpınar, TMOK Üyesi ve Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Teoman Güray, TMOK ve Komisyon Raportörü Remzi Yılmaz, TMOK ve Komisyon Üyesi Avni Erboy, Komisyon Başkan Yardımcısı İstanbul Cerrah Paşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Semra Demirer ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu üyelerine ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Savaş, ev sahibi olmanın gururunu yaşadığını belirtti.



‘Hizmete devam edeceğiz’



Prof. Dr. Savaş, dünya standartlarında olan spor merkezlerinde bölgeye ve ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar tarafından Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’a şilt takdim edildi.