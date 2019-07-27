‘Faiz indirimi sevindirici’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı da, kararı “Olumlu bir gelişme” olarak değerlendirdi; “Bu kararın bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansıyacağını temenni ediyoruz” diye konuştu.