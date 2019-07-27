27.07.2019 - 02:43
‘Faiz indirimi sevindirici’
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarını 425 baz puan indirerek yüzde 24’ten yüzde 19.75’e çekmesinin çok doğru bir zamanlamayla yapıldığını belirtti, “Bu karar, ekonomiye can suyu olacaktır. Şimdi bankaların da hem ticari hem de tüketici kredi faizlerini indirmelerini bekliyoruz. Böylece yatırım ve üretim ortamı iyileşecek, piyasalar canlanacaktır. Kur, faiz ve enflasyon ilişkisinde en önemli parametre olan faizlerin düşmesi ihracata da olumlu yansıyacaktır” dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı da, kararı “Olumlu bir gelişme” olarak değerlendirdi; “Bu kararın bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansıyacağını temenni ediyoruz” diye konuştu.
Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.