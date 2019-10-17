Fakir Baykurt Çiğli’de anıldı

Türk Edebiyatına önemli eserler kazandırmış köy enstitüsü mezunu yazar Fakir Baykurt, vefatının 20’inci yıl dönümünde Çiğli Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. İlk etkinlik Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan Fakir Baykurt Parkı’nda gerçekleşti. Anma törenine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, yazar Hidayet Karakuş, Fakir Baykurt’un yeğeni Ali Umut Tokcan, yazarın arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

‘Anısını yaşatıyoruz’

Başkan Gümrükçü, “Yetiştirdiği kuşaklarla Türkiye’nin geleceğinde etkili olan kişilere dokunmuştur. Anısını Çiğli’de yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Fakir Baykurt’un anıtına karanfil koydu.