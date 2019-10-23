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    HaberlerEgeFark yaratmaya devam edeceğiz
    23.10.2019 - 00:25 |

    Fark yaratmaya devam edeceğiz

    Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Geleneksel Ödül Töreni’nde ‘Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını’ Ödülü, Fikir Tasarım Evi Reklam ve Organizasyon firması sahibi Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Özkulak’a verildi.

    Fark yaratmaya devam edeceğiz

    Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, ödüle layık görülen 46 ismin, derneğin internet sitesi üzerinden yapılan anket sonucu seçici kurul tarafından belirlendiğini açıkladı, “Tüm katılımcılara Kamu-Der olarak teşekkür ederiz” diye konuştu. Ödülü, tüm kadınlar adına aldığını belirten Özlem Özkulak ise “Farkındalık yaratan projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

    Fark yaratmaya devam edeceğiz

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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