Fark yaratmaya devam edeceğiz

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, ödüle layık görülen 46 ismin, derneğin internet sitesi üzerinden yapılan anket sonucu seçici kurul tarafından belirlendiğini açıkladı, “Tüm katılımcılara Kamu-Der olarak teşekkür ederiz” diye konuştu. Ödülü, tüm kadınlar adına aldığını belirten Özlem Özkulak ise “Farkındalık yaratan projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.