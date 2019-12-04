Farkındalık çalıştayı

Çalıştayda, engelli bireylere yönelik hizmetlerin çerçevesinin belirlenecek, belediye hizmetlerinin kapsayıcı şekilde sunulmasına yönelik talepler politika belgesi haline getirilecek.

Bağımsızlık ilkesi

Herkesi etkinliğe davet eden Başkan Utku Gümrükçü, “Bağımsız yaşam ilkesi ve hak temelli engellilik politikasının kurumsallaştırılması için çalışacağız” dedi.