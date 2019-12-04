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    HaberlerEge Haberleri Farkındalık çalıştayı
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    04.12.2019 - 00:00 |

    Farkındalık çalıştayı

    Çiğli Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde engelli bireylerin sorunlarının temel bir ayrımcılık sorunu olarak ele alınacağı ve temel politika önerilerinin tartışılacağı ‘Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’ düzenliyor.

    Farkındalık çalıştayı

    Çalıştayda, engelli bireylere yönelik hizmetlerin çerçevesinin belirlenecek, belediye hizmetlerinin kapsayıcı şekilde sunulmasına yönelik talepler politika belgesi haline getirilecek.

    Bağımsızlık ilkesi

    Herkesi etkinliğe davet eden Başkan Utku Gümrükçü, “Bağımsız yaşam ilkesi ve hak temelli engellilik politikasının kurumsallaştırılması için çalışacağız” dedi.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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    4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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