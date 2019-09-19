Farkındalık oluşturalım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahilik Haftası nedeniyle esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya geldi. Bin yıllık geçmişi olan Ahilik geleneğinin özünde kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün olduğunu belirten Başkan Soyer, bu değerlere sıkı sıkı sarılmak gerektiğini söyledi.

Ahilik Haftası’nın çeşitli etkinliklerle hafta boyunca kutlanacağı belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (İESOB) Zekeriya Mutlu, “Esnaf sanatkârların bin yıllık geleneğini, ilkelerini ve felsefelerini topluma benimsetmek, genç nesillere aktarmak istiyoruz” dedi. Esnaf teşkilatı olarak Soyer’in desteğini her zaman hissettiklerini sözlerine ekleyen Mutlu, esnaf adın teşekkür etti.

Esnafı dinliyoruz

Ahilik geleneğinin önemli bir değer olduğunu söyleyen Soyer de, “İzmir’de esnafımızla birlikte huzur içinde yaşıyoruz. Esnafımızın sorunlarını bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunarak çözmeye çalışıyoruz. Bu haftayı yürüyüşler, yarışmalar, konserlerle şenlik havasında kutlayabilir, vatandaşlarımızın esnaftan alışveriş yapması için farkındalık oluşturabiliriz” dedi.

Konuşmaların ardından İESOB Başkanı Mutlu, Başkan Soyer’e unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tanıtan katı sanatından bir tablo hediye etti