Farklı kültürler duvarda buluştu



Çocuklarla birlikte yapılan boyama etkinliğinin bitimini mahalleli Roman müzikleri eşliğinde kutladı. Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki bir okul duvarı, öğrencileri, mahalle sakinlerini ve Venezüelalı sanatçı Wolfgang Salazar’ı bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile mahalledeki Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarları başka bir renge büründü.