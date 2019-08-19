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    HaberlerEgeFarklı kültürler duvarda buluştu
    19.08.2019 - 07:50

    Farklı kültürler duvarda buluştu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu ve Venezüelalı duvar sanatçısı Wolfgang Salazar, İzmir’de farklı kültürleri bir araya getiren örnek bir çalışmaya imza attı.

    Farklı kültürler duvarda buluştu


    Çocuklarla birlikte yapılan boyama etkinliğinin bitimini mahalleli Roman müzikleri eşliğinde kutladı. Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki bir okul duvarı, öğrencileri, mahalle sakinlerini ve Venezüelalı sanatçı Wolfgang Salazar’ı bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile mahalledeki Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarları başka bir renge büründü.

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