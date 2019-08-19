19.08.2019 - 07:50
Farklı kültürler duvarda buluştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu ve Venezüelalı duvar sanatçısı Wolfgang Salazar, İzmir’de farklı kültürleri bir araya getiren örnek bir çalışmaya imza attı.
Çocuklarla birlikte yapılan boyama etkinliğinin bitimini mahalleli Roman müzikleri eşliğinde kutladı. Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki bir okul duvarı, öğrencileri, mahalle sakinlerini ve Venezüelalı sanatçı Wolfgang Salazar’ı bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile mahalledeki Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarları başka bir renge büründü.
Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.