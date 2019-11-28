29.11.2019 - 00:04 |
Fashion Denizli
DENİZLİ Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen ev tekstilinden plaj giyimine son koleksiyonların tanıtıldığı 4. Denizli Fashion Week başladı. Nihat Zeybekci Kültür Merkezi’ndeki etkinlikteki Cihan Nacar’ın ‘Kırmızı’ defilesinde ünlü isimler podyuma çıktı.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.