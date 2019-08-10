Fashion Prime büyüyor

Hazır Giyim sektörünü üçüncü kez buluşturacak Fashion Prime Fuarı için geri sayım başladı. Sektör temsilcileri, 9-11 Eylül günleri arasında düzenlenecek fuarın güç birliğiyle daha da ileriye gideceğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 9-11 Eylül günleri arasında düzenlenecek olan Fashion Prime Tekstili Hazır Giyim Tedarikçileri Fuarı için geri sayım başladı. Fuarizmir’de gerçekleşecek Fashion Prime öncesinde sektör, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği’nde bir araya geldi. Çalışmaları sürdürdüklerini ve destek istediklerini ifade eden İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçedağ, “Biz bu fuarın gelişeceğine inanıyoruz. Yurtdışında daha etkin hareket edeceğiz. Hazırladığımız bazı çalışmalar vardı, onları gündeme aldık. Mesela Polonya’da fuarcılık şirketiyle bir işbirliği anlaşmamız var. Tekstil konusunda da ortaklaşa çalışmalar yapacağız” dedi. İZFAŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül de, “Fashion Prime, 3-5 sene sonra diğer fuarların üstüne çıkarabilecek duruma gelecek” diye konuştu.

Güç birliği vurgusu

MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan ise, Fashion Prime’ı İzmir’in parlayan yıldızı haline getireceklerini vurguladı. Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul da, “Güç birliğine gerçekten çok ihtiyacımız var. Kendimiz bu fuardan soyutlayamayız. Bu fuarda çok katkımız olmayabilir ama yeni dönemle ilgili dernek olarak şu andan itibaren çalışmaya başladık” ifadesini kullandı.