Wyndham Grand İzmir Özdilek, otelin en üst katında bulunan Carême Restaurant’da düzenlenen fasıl gecesiyle misafirlerine sınırsız müzik ve muhteşem lezzetlerle unutulmaz bir eğlence yaşattı. Genel Müdür Funda Çam, “Kış sezonunda da misafirlerimizin müziğe ve eğlenceye doyduğu güzel organizasyonlar sunmaya devam edeceğiz. Eğlencenin doruğa çıkacağı en yakın tarih ise 2020 yılbaşı kutlaması. Dört farklı salonumuzda eğlence dolu programlar hazırladık” dedi.