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    HaberlerEgeFata Zaferi’ne anıt
    19.08.2019 - 07:50

    Fata Zaferi’ne anıt

    Tire Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Fata Baskını’nın yaşandığı bölgede, 100 yıl önce işgalci Yunan ordusuna karşı alınan zaferi kutladı.

    Fata Zaferi’ne anıt

    Tire Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Fata Baskını’nın yaşandığı bölgede, 100 yıl önce işgalci Yunan ordusuna karşı alınan zaferi kutladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz alan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire’de ilk büyük direnişin Fata’da yaşandığını dile getirdi. Zaferi kutlamak ve şehitleri anmak için toplandıklarını belirten Duran, “Gökçen Hüseyin Efe ve emrindeki 52 zeybek, Fata’daki Yunan karakolunu bastı. Çatışma yaklaşık 2.5 saat sürdü. Nihayetinde düşman askerlerinin tamamı yok edildi” dedi. Tire Kuvayi Milliyesi mensuplarının torunlarına onur belgelerinin verildiği etkinlikte Tire Kültür Derneği tarafından hazırlanan Fata Zaferi Anıtı’nın da açılışı yapıldı.

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