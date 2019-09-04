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    HaberlerEgeFatih Gül Naz Naz’da
    04.09.2019 - 02:12

    Fatih Gül Naz Naz’da

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezona Muğlaspor deplasmanındaki 1-1’lik beraberlikle başlayan Nazilli Belediyespor, transferin son gününde orta saha oyuncusu Fatih Gül’ü kadrosuna dahil etti.

    Fatih Gül Naz Naz’da

    Geçen sezon Manisa FK’da forma giyerek 2. Lig’de Play Off heyecanı yaşayan 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

    İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
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