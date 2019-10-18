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    HaberlerEgeFatma Nine’nin bez bebekleri
    18.10.2019 - 00:51 |

    Fatma Nine’nin bez bebekleri

    Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan, 7 çocuk 36 torun sahibi 90 yaşındaki Fatma Varol, bez parçalarından yaptığı hayvan figürlü oyuncak ve süs eşyalarını satıp geçimini sağlıyor.

    Fatma Nine’nin bez bebekleri

    Eşiyle 1997 yılına kadar çobanlık yaptıklarını, aynı yıl eşini kaybedince işi bıraktığını belirten Varol, “Çalışmazsan aç kalırsın. Zamanında koyun, keçi, inek güttük; onlar aklıma geldi. Yapabilir miyim acaba diye düşündüm, başladım” dedi. Fatma ninenin ürünleri, Kuyucak Belediyesine ait Göz Nurum El İşi Çarşısı’nda da vatandaşların beğenisine sunuldu.

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