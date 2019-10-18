Fatma Nine’nin bez bebekleri

Eşiyle 1997 yılına kadar çobanlık yaptıklarını, aynı yıl eşini kaybedince işi bıraktığını belirten Varol, “Çalışmazsan aç kalırsın. Zamanında koyun, keçi, inek güttük; onlar aklıma geldi. Yapabilir miyim acaba diye düşündüm, başladım” dedi. Fatma ninenin ürünleri, Kuyucak Belediyesine ait Göz Nurum El İşi Çarşısı’nda da vatandaşların beğenisine sunuldu.