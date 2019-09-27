27.09.2019 - 02:12 |
Fayton atları Doğal Yaşam’da
İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararıyla İzmir genelinde fayton faaliyetlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yasal mevzuatların tamamlanmasının ardından toplam 36 at ve 16 faytonu satın alarak İzmir Doğal Yaşam Parkı’na getirdi.
İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Vekili, Fidanlıklar Koruma Şube Müdürü Tevfik Bettemir, atlara iyi bakıldığını belirtti.
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