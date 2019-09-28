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    HaberlerEgeFaytonculara Aksoy el uzattı
    28.09.2019 - 03:25 |

    Faytonculara Aksoy el uzattı

    FAYTONLARIN yasaklanması sonrası işsiz kalan faytonculara Menemen Belediyesi el uzattı. 18 Haziran itibariyle Menemen genelinde, 5199 sayılı yasa kapsamında, atlara kötü muameleyi engellemek için fayton kullanımı yasaklanmıştı. İşsiz kalan faytoncular, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde işe alındı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Kimseyi zor durumda bırakamazdık” dedi.

    Faytonculara Aksoy el uzattı

    Belediyenin Emiralem Kontinü Zeytinyağı Fabrikası, son teknoloji makineleriyle hizmete girdi. Başkan Aksoy, “Fabrika ve Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi ile zeytinimizi markalaştırmak istiyoruz” dedi.

     

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