28.09.2019 - 03:25 |
Faytonculara Aksoy el uzattı
FAYTONLARIN yasaklanması sonrası işsiz kalan faytonculara Menemen Belediyesi el uzattı. 18 Haziran itibariyle Menemen genelinde, 5199 sayılı yasa kapsamında, atlara kötü muameleyi engellemek için fayton kullanımı yasaklanmıştı. İşsiz kalan faytoncular, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde işe alındı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Kimseyi zor durumda bırakamazdık” dedi.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.