Faytonlar kalktı atlar huzur buldu

İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü vekili Fidanlıklar Koruma Şube Müdürü Tevfik Bettemir, Atlarımızı yonca karışımı yem ve diğer katkılı yiyeceklerle besliyoruz. Aynı zamanda tamamen temiz su içmeleri için otomatik sulama sistemleri kurduk” dedi.