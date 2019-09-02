Fazıl Say büyüledi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kuşadası’nda sevenleriyle buluştu. Konserde sanatçı, Türk şairlerinin unutulmaz eserlerini besteleyerek hazırladığı şarkıları ve son eserlerinden biri olan Truva sonatını seslendirdi. Nâzım Hikmet, Cemal Süreya, Attila İlhan, Ece Ayhan, Ömer Hayyam, Metin Altıok, Can Yücel, Orhan Veli gibi birçok önemli şairin Fazıl Say’ın müziği ile yeniden hayat bulduğu şarkılarda Fazıl Say’a solist Serenad Bağcan eşlik etti.