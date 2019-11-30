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    30.11.2019 - 03:37 |

    Fazla gıdalar can dostlara

    Çiğli Belediyesi, bünyesinde bulunan sosyal tesislerden elde edilen gıda fazlası ürünleri Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde tedavi gören kedi ve köpeklere gönderiyor.

    Fazla gıdalar can dostlara

    Veteriner İşleri Müdürlüğü’>ne bağlı ekipler her gün belediyenin sosyal tesislerini ziyaret ederek gıda fazlası ürünleri ayrıştırılmış bir şekilde teslim alıyor. Daha sonra bu ürünleri, tedavi edilen sokak hayvanlarının günlük gıda tüketiminde kullanılmak üzere müdürlüğe teslim ediyor.

    Yaşayan her canlıya karşı sorumluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu uygulama sayesinde patili dostlarımız, özellikle de yavrular için ihtiyaç duyduğumuz gıdaya daha kolay ulaşıyoruz. Bizler ortak yaşamın sorumluluğunu paylaşıyoruz. Sosyal tesislerimize gelen misafirlerimizden, sürecin içinde yer alan çalışanlarımıza kadar aynı sorumluluğun bir parçası olmalarını sağlıyor” dedi.

     

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