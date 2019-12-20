20.12.2019 - 00:05 |
‘Fazla kilolarımdan kurtulmak istiyorum’
DENİZLİ’nin Çivril ilçesinde yaşayan 180 kilo ağırlığındaki Ulviye Akman (65), yürümekte güçlük çekmesine yol açan aşırı kilolarından kurtulmak için yetkililerden yardım istedi. Akman, “Komşularımın desteğiyle yaşamaya çalışıyorum. Aşırı kilolarım nedeniyle hareket edemiyorum. Kilolarımdan kurtulmak istiyorum” dedi. l TUNAY YAZICI DHA
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.