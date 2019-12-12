Fazla zamanımız yok!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında İzmir turizminin Antalya’nın gerisinde kalmasına yönelik dikkat çekici ifadeler kullanmıştı.



Başkan Soyer’in “Antalya’nın aldığı turist sayısı ile İzmir’in aldığı sayıyı karşılaştırdığımızda içler acısı. Gerçekten hepimizi utandıran bir tablo var. Bunu aşmak şart” sözleri çok çarpıcı ve dikkat çekiciydi...



Peki biz ne yapıyoruz?



Peki turizmde yaşanan bu tablo, sporda farklı mı? Hayır!...



Ne yazık ki Ege Bölgesi olarak teniste de sadece Antalya’nın değil, güney illerinin bile gerisinde kalma riskimiz var.



Son dönemde Antalya’nın yanı sıra Adana, Hatay, Mersin gibi kentlerin de, teniste atağa kalktığına dair haberler arka arkaya gelmeye başladı. Hatta bu haberleri, içinde barındırdığı kort açılışları, ciddi paraların ödeneceği ödüllü turnuvalar derken, topyekün bir harekata benzetebiliriz.

Kimi yerlerde kulüpler ve gönüllüler aracılığıyla yaşanan bu ataklar, saydığım illerin önemli kısmındaysa büyükşehir belediyelerinin destekleriyle ilerliyor.



Zaten işin en çarpıcı noktası da bu. Birkaç gönüllünün omuz vermesiyle değil de, dev belediye bütçelerinin içinde mütevazı sayılacak olup, tenis için ise can suyu anlamına gelen maddi destekler çok önemli.



Spora yatkın nice gencin keşfedilmesi için, oldukça önemli bir hamle bu.



Peki, İzmir olarak güney kentlerinin bu hamlesi karşısında biz ne yapıyoruz? Kocaman bir hiç... Maalesef koca bir hiçten öteye geçemiyoruz.



Her ne kadar belediyelerin tenis kursları olsa da, bu da ne yazık ki dostlar alışverişte görsün mantığının ötesinde değil.



Gelin, sadece tenis değil, birbirinden farklı ve adı “amatör” olsa da emeği profesyonel olan branşların yöneticileri buluşalım. İzmir’e güreşten tenise, eskrimden okçuluğa, yüzmeden atletizm branşlarına kadar çeşitli spor kollarında madalya getirmek için neler yapabileceğimizi konuşalım.

Tarımın, turizmin, sanayinin dev organizasyonlarda konuşulduğu İzmir’de, spor branşları konuşulmayı hak etmiyor mu? Bence İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bu kentin spor geleceğinin masaya yatırılma vakti çoktan geldi. Treni kaçırmadan yola çıkmak içinse fazla zamanımız kalmadı.