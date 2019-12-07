08.12.2019 - 00:05 |
‘Fedakârlıkların en yücesini yaptılar’
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediyede çalışan kadınları makamında kabul etti, günlerini kutladı ve çiçek hediye etti.
Bilgin, “Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden beri toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönem fedakârlıkların en yücesini yapmıştır” diye konuştu.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.