Festival buluşturdu

Çeşme Belediyesi 5.Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali, Ege’nin iki yakasını buluşturdu. Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen misafirlerin halk dansları gösterisi ile başlayan etkinliğin ilk gününde Çeşme’nin “En İyi Kavunu” seçildi. Halk ozanı Tolga Çandar’ın Ege Türküleri’ni seslendirdiği konserde Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, vatandaşlarla çökertme oynadı, İzmir Marşı’nı söyledi.