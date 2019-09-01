01.09.2019 - 07:50| YUSUF ÇINAR
Festival buluşturdu
Çeşme Belediyesi 5.Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali, Ege’nin iki yakasını buluşturdu.
Çeşme Belediyesi 5.Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali, Ege’nin iki yakasını buluşturdu. Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen misafirlerin halk dansları gösterisi ile başlayan etkinliğin ilk gününde Çeşme’nin “En İyi Kavunu” seçildi. Halk ozanı Tolga Çandar’ın Ege Türküleri’ni seslendirdiği konserde Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, vatandaşlarla çökertme oynadı, İzmir Marşı’nı söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.