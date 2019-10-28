29.10.2019 - 00:24 |
Festival havasında park açılışı
Bodrum’un en kapsamlı dinlence, eğlence ve oyun alanı Umurça Parkı yüzlerce kişinin katılımıyla açıldı. “Bodrum’da bu tür parkların sayısını artıracaklarını belirten Başkan Ahmet Aras, “Tüm alanları engelli bireylerin kullanımı için özel olarak tasarlanan, spor alanları, okuma salonları, yürüyüş ve bisiklet eğitim parkurları ile kapsamlı bir yaşam merkezi olan Umurça Parkı, Bodrum’un 3 bin yıllık tarihini anlatan duvarı, Arkeopark’ı ve macera parkuru gibi özellikleriyle de Bodrum’da bir ilk oldu” dedi.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.