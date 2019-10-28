Festival havasında park açılışı

Bodrum’un en kapsamlı dinlence, eğlence ve oyun alanı Umurça Parkı yüzlerce kişinin katılımıyla açıldı. “Bodrum’da bu tür parkların sayısını artıracaklarını belirten Başkan Ahmet Aras, “Tüm alanları engelli bireylerin kullanımı için özel olarak tasarlanan, spor alanları, okuma salonları, yürüyüş ve bisiklet eğitim parkurları ile kapsamlı bir yaşam merkezi olan Umurça Parkı, Bodrum’un 3 bin yıllık tarihini anlatan duvarı, Arkeopark’ı ve macera parkuru gibi özellikleriyle de Bodrum’da bir ilk oldu” dedi.