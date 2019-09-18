Festival hazırlığı başladı

İlçenin en büyük gelir kaynağı olan üzümünü daha geniş çevrelere tanıtmak ve üreticinin refahını artırmak istediklerini belirten Başkan Bilgin, festival programı hakkında bilgi verdi. 30 Eylül saat 15.00’te İstasyon Meydanı’ndan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki PTT önüne kortej yürüyüşü yapılacağını belirten Bilgin, şöyle konuştu:

“Alanda, sergi ve stantlarla çocuklar için lunapark yer alacak. 2 Ekim’de belediyeye ait sosyal tesislerde Peron 5 grubu sahne alacak. 4 Ekim akşamı da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda Işın Karaca halk konseri verecek. 5 Ekim günü ise değnek atılması ve atlı cirit gösterisi yapılacak. Festival boyunca düzenlenecek birçok etkinlikle ilçe halkı keyifli günler geçirecek.”