Festival zamanı

Yağcıbedir’e davetlisiniz

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21.’si düzenlenecek olan Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri; unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından yöresel oyunlara, ata sporu güreş ve ciritten konserlere dolu dolu etkinliklerle süslenecek.

30 Ağustos-3 Eylül günleri arasında yapılacak olan organizasyona 10 ülke ve 12 kent katılacak. Sanat Günleri’nin ilk gecesine Gece Yolcuları katılıyor. 30 Ağustos Cuma günü güreşler var. 31 Ağustos Cumartesi günü ise Hilal Sarı ve Gece Yolcuları sahnede olacak.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı anısına, festivalin son günü Cumhuriyet Meydanı’nda İlyas Yalçıntaş konseri düzenlenecek. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal güzelliklerin içinde huzur dolu bir tatil ve festival için herkesi bekliyoruz” dedi.

25 yıl aradan sonra yeniden

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ‘Ege’nin İki Yakası’ temasıyla düzenleyecekleri Çeşme Festivali’yle ilgili olarak bir basın toplantısı yaptı. Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği, Çeşme Esnaf Odası ve Alaçatı Turizm Derneği’nin katkılarıyla düzenleyeceklerini vurgulayan Oran, “Ilıca, Alaçatı, Ildırı, Çiftlikköy, Reisdere gibi Çeşme’nin her köşesinde devam edecek etkinliklerin ardından Türk ve Yunan sanatçıları festival sahnemizde misafir edeceğiz. Tüm konser ve etkinlikler ücretsiz olacak” dedi. Organizasyonda Hüsnü Şenlendirici, Yeni Türkü, Cafe Aman İstanbul, Şinadika ve Kırıka, Yunanistan’dan da Eleftheria Arvanitaki, Solon Lekkas gibi müzik grupları sahne alacak.

Börklüce Mustafa şiirlerle anılacak

İZMİR Karaburun’un geleneksel Börklüce Şiir Günleri, 30 Ağustos-1 Eylül günleri arasında 10. kez düzenlenecek.

Etkinliğin bu yılki onur konuğu, şair Asım Öztürk olacak. 1416 yılında Karaburun’da zulme karşı başkaldırarak simgeleşen Börklüce Mustafa adına Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karaburun Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Şiir Günleri’nde şiir ve müzik dinletileri, söyleşi, panel, imza günü ve tiyatro gösterisi yer alıyor. Dernek Başkanı Mehmet Atal ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın konuşmalarıyla başlayacak olan etkinliklere çok sayıda şair, yazar, tiyatro sanatçısı ve müzisyen katılacak.

Zeytinli, bu yıl 90 sanatçıyı ağırlıyor

6. ZEYTİNLİ Rock Festivali, Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün başladı. 1 Eylül’e kadar sürecek olan festival için 3 ayrı sahne kuruldu. Organizatörlerden sanatçı Umut Kuzey, akustik sahne uygulamasının süreceğini söyledi, “Şebnem Ferah, Athena, Teoman, Bülent Ortaçgil, Zuhal Olcay, Yaşar Kurt, Halil Sezai gibi isimler sahnede olacak” dedi.

12 zurna üstadı Muğla’ya geliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dünyada bir ilk olarak düzenlediği Uluslararası ZurnaZen Festivali 2 Eylül’de başlıyor. Festivale 6’sı Türk 6’sı yabancı, toplam 12 zurna üstadı katılacak; festivalin Menteşe ayağında Hüsnü Şenlendirici sahne alacak. Kabak kemane sanatçısı Cafer Nazlıbaş da sahnede olacak. Organizasyon, 2 Eylül Pazartesi günü Milas’ta, dibekdereli 10 çocuk zurnacı eşliğinde kortej yürüyüşünün ardından Atapark’ta başlayacak.

‘Coşkuyu bizimle yaşayın’

Dikili Kültür-Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali yarın başlıyor. 1 Eylül’e kadar sürecek olan festivalde konser, tiyatro, dans gösterileri, spor, sergi, atölye çalışmaları ve söyleşiler yer alacak. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, unutulmaz bir festivale ev sahipliği yapacaklarını belirtti, “30 Ağustos-1 Eylül’de herkesi coşkumuzu yaşamaya çağırıyorum” dedi.

Yuntdağı’nda güreş heyecanı

Yunusemre Belediyesi’nin organizasyonuyla 22 Eylül Pazar günü 4.’sü düzenlenecek olan Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreş Festivali’nin hazırlıkları başladı. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Ortaköy Er Meydanı’nda incelemede bulundu, “Vatandaşların daha rahat bir ortamda güreş izlemesi için hazırlıklarımız sürüyor” dedi.