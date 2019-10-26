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    HaberlerEgeFestival zamanı
    26.10.2019 - 01:52 |

    Festival zamanı

    Burhaniye’de bugün başlayacak ve yarın akşama kadar sürecek olan Adramytteion Festivali, heyecan dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Organizasyon, Madra ve Ören’in tanıtımında da önemli rol oynayacak.

    Festival zamanı

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Kaymakamlığı, Belediye ve Ticaret Odası’nın ana sponsorluğunda, Ören Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen festivalde, Ayaklı Mesire alanı kamp alanı olarak kullanılacak. Yarın veda partisiyle son bulacak olan festivalde katılımcılar, kamplarına devam ederek 29 Ekim kutlamalarında da yer alacak.

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
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    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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