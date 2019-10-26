Festival zamanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Kaymakamlığı, Belediye ve Ticaret Odası’nın ana sponsorluğunda, Ören Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen festivalde, Ayaklı Mesire alanı kamp alanı olarak kullanılacak. Yarın veda partisiyle son bulacak olan festivalde katılımcılar, kamplarına devam ederek 29 Ekim kutlamalarında da yer alacak.