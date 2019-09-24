Festivaller Ege’yi sardı

Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali ve 25 yıl sonra gerçekleşen Çeşme Festivali sona erdi. Buca’da Balkan, Denizli’de de Yörük kültürü yeniden hayata geçirildi.

Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali’nin ikinci ve son gününde, Kavacık Köyü doldu taştı. Güzel havayı fırsat bilen İzmirlilerin adeta akın ettiği festivalde, üzüm yarışması yapıldı, halk oyunları gösterisi, Türk Halk Müziği konseri ve atölyeler gerçekleştirildi. Geleneksel üzüm yarışmasında, birinciliğe Nevzat Öztürk, ikinciliğe Fatma Yılmaz ve üçüncülüğe Mehmet Yalçın değer görüldü.

Festivalin sahiplenilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Dünyada sanayileşme gelişirken, bir çok nedenle doğa tahrip edilirken, bu tür alanları korumak ve geleceğe taşımak daha çok önem kazanıyor. Festivalimizin temel amacı, Kavacık’ta yaşayan yurttaşlarımıza ekonomik girdi sağlamak ve sahip oldukları değerlerin farkına vardırmak. Şimdi Kavacık’ın adı artık daha fazla duyulur oldu” dedi.