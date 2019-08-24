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    HaberlerEgeFethi Sekin Parkı teşekkürü
    24.08.2019 - 07:50

    Fethi Sekin Parkı teşekkürü

    5 Ocak 2017’de kanlı terör eylemini engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in adının Buca’daki parkta yaşatılması kararı yankı uyandırdı.

    Fethi Sekin Parkı teşekkürü

    5 Ocak 2017’de kanlı terör eylemini engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in adının Buca’daki parkta yaşatılması kararı yankı uyandırdı. Karar üzerine, içlerinde El Bab şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş’ın babası Süleyman Sırrı Yavaş’ın da yer aldığı Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Bayraklı Şubesi Başkanı Hacı Mehmet Bektur, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür edip plaket verdi. Park, Yaylacık Mahallesi 46 Sokak’ta yapılacak.

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