Feyza Hepçilingirler’in evine anı plaketi

Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi, okurları arasından oluşturulan gönüllü bir komisyonun da desteğiyle, yazar-çevirmen Ahmet Yorulmaz’la başlattığı Ayvalıklı Yazarlar Dermesi Oluşturma Programı’nı, dilbilimci ve yazar Feyza Hepçilingirler’le sürdürüyor. Etkinlikler, bugün 10.00’da Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi’ndeki törenle başlayacak. Cumartesi günü sona erecek olan organizasyonda, Hepçilingirler’in yaşadığı eve anı plaketi yerleştirilecek; imza etkinliği de düzenlenecek.