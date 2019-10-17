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    HaberlerEgeFeyza Hepçilingirler’in evine anı plaketi
    17.10.2019 - 07:50 |

    Feyza Hepçilingirler’in evine anı plaketi

    Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi, okurları arasından oluşturulan gönüllü bir komisyonun da desteğiyle, yazar-çevirmen Ahmet Yorulmaz’la başlattığı Ayvalıklı Yazarlar Dermesi Oluşturma Programı’nı, dilbilimci ve yazar Feyza Hepçilingirler’le sürdürüyor.

    Feyza Hepçilingirler’in evine anı plaketi

    Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi, okurları arasından oluşturulan gönüllü bir komisyonun da desteğiyle, yazar-çevirmen Ahmet Yorulmaz’la başlattığı Ayvalıklı Yazarlar Dermesi Oluşturma Programı’nı, dilbilimci ve yazar Feyza Hepçilingirler’le sürdürüyor. Etkinlikler, bugün 10.00’da Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi’ndeki törenle başlayacak. Cumartesi günü sona erecek olan organizasyonda, Hepçilingirler’in yaşadığı eve anı plaketi yerleştirilecek; imza etkinliği de düzenlenecek.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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