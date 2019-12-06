06.12.2019 - 00:10 |
Fidan dikimi için çağrı
İzmir’de, 18 Ağustos’ta çıkan yangının yol açtığı tahribatın ardından başlatılan ‘Orman İzmir’ kampanyasında fidan dikim günü yaklaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, İzmirlileri 8 Aralık 2019 Pazar, 11.00’de Bornova Şeytan Deresi’nde birlikte fidan dikmeye çağırıyor.
Şenlik için Bornova ve Evka 3 metro duraklarından 10.00-12.00 saatleri arasında servis araçları kaldırılacak. Bornova Metro İstasyonu’ndan 314 numaralı otobüsle de etkinlik alanına ulaşılabilecek.
Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.