BİST103.781-1EURO6,340,05USD5,750,07ALTIN271,850,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Fidanlarla nefes alacak
    15.11.2019 - 02:02 | | YUSUF ÇINAR

    Fidanlarla nefes alacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de 11 Kasım saat 11.11’de gerçekleştirdiği “Geleceğe nefes” etkinliği kapsamında Çeşme’de 2 bin fidan toprakla buluştu.

    Fidanlarla nefes alacak

    Reisdere TOKİ, bölgedeki okullar ve Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü temsilen katılan Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci, “Proje, son yılların en faydalı ve kapsamlı organizasyonları arasında yer aldı” diye konuştu.

    Fidanlarla nefes alacak




    Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Güngör ise “570 fidanı toprakla buluşturduk. Göreve başlar başlamaz böylesine güzel ve önemli bir etkinliği gerçekleştirmek mutluluk verici” dedi.

    Fidanlarla nefes alacak


    Fidanlarla nefes alacak

    Fidanlarla nefes alacak


    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Sıradaki Haber