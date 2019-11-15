Fidanlarla nefes alacak

Reisdere TOKİ, bölgedeki okullar ve Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü temsilen katılan Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci, “Proje, son yılların en faydalı ve kapsamlı organizasyonları arasında yer aldı” diye konuştu.











Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Güngör ise “570 fidanı toprakla buluşturduk. Göreve başlar başlamaz böylesine güzel ve önemli bir etkinliği gerçekleştirmek mutluluk verici” dedi.













