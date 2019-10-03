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    HaberlerEgeFikri Altay gençlere emanet
    03.10.2019 - 01:37 |

    Fikri Altay gençlere emanet

    Karşıyaka’nın ilk belediye başkanı olan Fikri Altay’ın adını taşıyan Fikri Altay Spor Kulübü, geleceğin yıldızlarına yatırım yapmayı sürdürüyor.

    Fikri Altay gençlere emanet

    Çeşitli akademi ligi takımlarının altyapılarında oynamış, tamamı 2002 doğumlu 7 futbolcuyu renklerine bağlayan kulüp, misyonuna uygun şekilde yoluna gençlerle devam edecek. Ekibe yeni katılan isimler ise, Karşıyaka Spor Kulübü’nden Yağız Furkan Felek, Adnan Dündar ve Halil Tosun, Menemen Spor’dan Sezer Cesur ve Taha Muhsin Felek, Tire 1922 Spor’dan Keremhan Kuş, Turgutlu Spor Kulübü’nden Aytaç Ünköse oldu.

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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