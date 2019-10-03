Fikri Altay gençlere emanet

Çeşitli akademi ligi takımlarının altyapılarında oynamış, tamamı 2002 doğumlu 7 futbolcuyu renklerine bağlayan kulüp, misyonuna uygun şekilde yoluna gençlerle devam edecek. Ekibe yeni katılan isimler ise, Karşıyaka Spor Kulübü’nden Yağız Furkan Felek, Adnan Dündar ve Halil Tosun, Menemen Spor’dan Sezer Cesur ve Taha Muhsin Felek, Tire 1922 Spor’dan Keremhan Kuş, Turgutlu Spor Kulübü’nden Aytaç Ünköse oldu.