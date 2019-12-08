08.12.2019 - 00:01 |
Filede, Göz Göz evinde Karşıyaka gurbette
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda Göztepe bugün evinde lider Kale 1957 ile karşılaşacak.
Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Geçen hafta Bolu Belediyespor’u 3-2 mağlup eden Karşıyaka, 13.00’te deplasmanda galibiyeti bulunmayan son sıradaki Anadolu Üniversitesi’ne rakip olacak.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.