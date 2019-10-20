20.10.2019 - 00:10 |
Filede Kaf Kaf’ta Göz Göz’de gurbette
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda ilk maçlarını galibiyetle tamamlayan Karşıyaka ve Göztepe, bugün deplasmanda oynayacak.
Karşıyaka, saat 14.00’te Çanakkale BLD’nin konuğu olacak. Göztepe, 13.00’te Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. İzmir BŞB ise Atatürk Voleybol Salonu’nda ağırlayacağı Mehmet Erdem Marmara Üniversitesi’ne karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.