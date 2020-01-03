Yeni yılın ilk yazısından herkese merhaba. Türk sporunun ve elbette ülkemizde tenisin koşar adım ilerlemesine yönelik temennilerimizi sürdürerek başladığımız 2020 için umutlarım yüksek...



Zira, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve içlerinde kıymetli dostum Bülent Necimoğlu’nun da bulunduğu yönetimi, geride bırakılan yılda yaptıkları çalışmalarla bu yıla dair heyecanımı perçinledi.



Her ne kadar kimi sosyal medya platformlarında acımasızca eleştiriliyor olsa da Sayın Durmuş ile hem Antalya’da yaptığımız görüşme hem de İzmir’de kulübümüze olan ziyaretlerindeki sohbetlerden edindiğim bilgiler doğrultusunda diyebilirim ki, sağlam bir binanın en önemli unsurlarından olan ‘sağlam temel’ 2019’da başarıyla atılmış.



Bu nedenle, aşırıya kaçan bazı eleştirileri “Ben yapmam, karışmam, yapana da yaptırmam” mukabilinden kabul ediyorum.



Durmuş ve ekibinin yaptığı çalışmalara gelecek olursak; ilk olarak ne mutlu ki, yapılan çalışmalar ve imzalanan protokollerle tenis 81 ilimizde de örgütlü hale geldi.



10. Yıl Marşı’ndaki “Demir ağlarla ördük” ifadesi, ilk kez geride bıraktığımız yılda tenis için “Fileyle ördük yurdun dört bir yanını” şeklinde görülmelidir.





Kredi Yurtlar Kurumu ile yapılan iş birliği sayesinde 700 bin öğrencinin tenisle tanıştırılması da yine yabana atılacak bir iş değil. Ülke olarak belki Grand Slam turnuvalarına uzaktan bakmaya devam ediyor olsak da, 116 uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmış olmamız, geleceğe yönelik umut veren adımlardan biri...



Lisanslı sporcu sayısının 70 bine çıktığı 2019’da milli sporcuların, akademik eğitimlerinin eksik kalmaması adına 28 vakıf üniversitesinde yüzde 100 burslu okumalarına ilişkin yapılan hamle ise, başarılı gençlerin artık hızla antrenörlüğe geçmelerine gerek kalmayacağına işaret ediyor.

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi olsun, özellikle ülkemizin güney bölgelerinde Adana ve Mersin gibi şehirlerde tenise yönelik hamleler olsun, birçok güzel faaliyeti tebrik ve takdirle karşılıyoruz.



İyiye gitmenin yolu, bu yolda atılan adımları teşvik ve takdir etmekten geçiyor.



O halde tenisin kazanacağı bir yıl olması dileğiyle hoş geldin, sefa geldin 2020...