Filizler, Çiğli’de yetişecek

Karşıyaka Belediyesi’nin Filizler projesini, Çiğli Belediyesi de uygulayacak. Etkinlik, öğrenciler ile burs vermek isteyenler arasında köprü görevi görecek.

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından geçen dönemde başlatılan ‘Filizler’ projesi Çiğli Belediyesi tarafından uygulanacak. Belediye, burs vermek isteyenlerle burs arayan öğrencileri buluşturacak. Karşıyaka’da olduğu gibi her apartmanın bir öğrenciye destek olması sağlanacak. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli’nin filizleri projesi sayesinde burs arayan üniversite öğrencilerine destek olmaya çalışacağız. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz” dedi.

Birlikte yönetim anlayışı

Ayrıca vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Gümrükçü, Balatçık ve Küçükçiğli sakinleriyle buluştu. Vatandaşın sorunlarını, talep ve önerilerini dinledi. Balatçık ve Küçükçiğli mahallelerinde dile getirilen konular arasında tapu düzenlemeleri, otobüs güzergâhları, yol asfalt çalışmaları, pazaryeri, spor alanları yer aldı. Çiğli’yi halkla birlikte yöneteceklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Vatandaşımızın belediyeye kadar gelip derdini anlatması yerine mahallelerimizde sokakta vatandaşımızla buluşmayı uygun buluyoruz. Talepleri de yerinde tespit ediyoruz” dedi.