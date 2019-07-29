Film Festivali’nde ödüller dağıtıldı

İZMİR’de 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali’nin ödül gecesi Kültürpark’ta yapıldı. 110 ülkeden 4 milyon 25 bin kişinin vizyon fimlerini oyladığı festival kapsamında, ‘En İyi Film’ ödülünü ‘Müslüm’ filmi aldı. Ödül töreninde konuşan festival organizatörü Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, “Gişe filmlerinin yarıştığı bir festival yaptık. Geçen yıl 21 günde 103 ülkeden 1 milyon 512 bin oy geldi. Bu yıl ise 110 ülkeden 4 milyon 25 bin civarında oy kullanıldı” dedi. Süleyman Turan ve Meral Çetinkaya’nın ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldüğü gecede En İyi Film ödülünü Müslüm filmi, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Zerrin Tekindor, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Cem Uçan, En İyi Yönetmen ödülünü ise Müslüm filminin yönetmenleri Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Can Ulkay aldı. En çok ödül alan filmler ise 8 dalda ödül alan Müslüm filmi ile 4 dalda ödül alan Deliler: Fatih’in Fermanı oldu. l DHA