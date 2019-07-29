BİST102.8370,78EURO6,31-0,01USD 5,67-0,01ALTIN258,56-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeFilm Festivali’nde ödüller dağıtıldı
    29.07.2019 - 01:11

    Film Festivali’nde ödüller dağıtıldı

    Film Festivali’nde ödüller dağıtıldı

    İZMİR’de 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali’nin ödül gecesi Kültürpark’ta yapıldı. 110 ülkeden 4 milyon 25 bin kişinin vizyon fimlerini oyladığı festival kapsamında, ‘En İyi Film’ ödülünü ‘Müslüm’ filmi aldı. Ödül töreninde konuşan festival organizatörü Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, “Gişe filmlerinin yarıştığı bir festival yaptık. Geçen yıl 21 günde 103 ülkeden 1 milyon 512 bin oy geldi. Bu yıl ise 110 ülkeden 4 milyon 25 bin civarında oy kullanıldı” dedi. Süleyman Turan ve Meral Çetinkaya’nın ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldüğü gecede En İyi Film ödülünü Müslüm filmi, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Zerrin Tekindor, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Cem Uçan, En İyi Yönetmen ödülünü ise Müslüm filminin yönetmenleri Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Can Ulkay aldı. En çok ödül alan filmler ise 8 dalda ödül alan Müslüm filmi ile 4 dalda ödül alan Deliler: Fatih’in Fermanı oldu. l DHA

    Çorum'da silahlı kavgaÇorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Benimle Söyle'de Eftalya Fettahoğlu sesiyle geceye damga vurduKanal D ekranında yayınlanan Benimle Söyle yarışması yarı finalde Eftalya Fettahoğlu Emirmiran "Türkmen Gelini" türküsüyle geceye damga vurdu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başıboş eşek kazaya neden oldu! Yaralılar var...

    Başıboş eşek kazaya neden oldu! Yaralılar var...

    Yıllardır evliler ancak resmi olarak dayı-yeğenler! Bakanlık devreye girdi...

    Yıllardır evliler ancak resmi olarak dayı-yeğenler! Bakanlık devreye girdi...

    KPSS ÖABT sınav soru cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 KPSS ÖABT sonuç tarihi

    KPSS ÖABT sınav soru cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 KPSS ÖABT sonuç tarihi

    Engin Nurşani kimdir, kaç yaşında, nereli? Engin Nurşani'nin rahatsızlığı ne?

    Engin Nurşani kimdir, kaç yaşında, nereli? Engin Nurşani'nin rahatsızlığı ne?

    Sıradaki Haber