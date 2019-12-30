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    30.12.2019 - 00:02 |

    Film keyfinde servis hizmeti

    Özolgun Otomotiv Başkanı Tenekeci, araçlarını servise bırakanların bir yandan da sinema keyfi yaşadığını söyledi

    Film keyfinde servis hizmeti

    Özolgun Otomotiv, Tenekeci markası altında Renault Özel Yetkili Servisi’ni hizmete açtı. Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Tenekeci, uzun yıllardır kamu kurum ve kuruluşların araçlarına yönelik bakım hizmeti verdiklerini belirtti, sektörden gelen talep üzerine Tenekeci adıyla 6. Sanayi’de şahıs araçlarının bakımına yönelik servis hizmeti vermeye başladıklarını söyledi.

    Müşteriye tasarruf

    Serviste, yalnız araçlar için değil aracını bekleyenler için zamanlarını geçirebilecekleri bilgisayar, pinpon masası hatta sinema salonuna kadar her türlü imkânı sağladıklarını belirten Tenekeci, “Siz filminizi seyrederken aracınızın tüm bakımları yapılıyor” dedi.

    Otomotiv sektöründe teknolojinin her gün ileri bir noktaya gittiğini ve bunun yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Tenekeci, TSE 12047 hizmet yeterlilik belgesine sahip olduklarına dikkat çekti, “Biz tüm servis teknolojisini güncel tutuyoruz. Ama bundan daha önemlisi, arızalı parça yerine hemen yenisini takmıyoruz. Arızayı bulup onarıyoruz. Bu da araç sahibine ciddi bir tasarruf sağlıyor. Ayrıca garanti kapsamındaki araçlara da bakma yetkimiz olduğu için araçların garantiden düşme derdi yok” diye konuştu.

    Tenekeci, ara elemanların alanlarında uzmanlaşması için sürekli eğitimin şart olduğunu da dile getirdi.ekledi.

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