Finalistler kamera önüne geçti

TV ekranlarına birçok başarılı isim kazandıran Miss & Mr Model Of Turkey 2019’da yarı finali geçen 14 kadın ve 14 erkek finalist, katalog çekimi için poz verdi. Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Yıldıztekin’in objektifine poz veren adaylar, ilk kez model olarak kamera önünde olmanın heyecanını yaşadı.

Yarışmanın finali 22 ağustos günü Kaya İzmir Thermal & Convention’da muhteşem bir etkinlikle gerçekleşecek.