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    HaberlerEgeFırın demeye şahit ister!
    18.07.2019 - 07:50

    Fırın demeye şahit ister!

    Buca’da eski bir ekmek fırınının üretim alanındaki tablo görenleri hayrete düşürdü.

    Fırın demeye şahit ister!

    Buca’da eski bir ekmek fırınının üretim alanındaki tablo görenleri hayrete düşürdü. Ormancılık İl Müdürlüğü ve Buca Beledisi Zabıta Müdürlüğü zabıta ekipleri; Kasaplar Meydanı yakınlarındaki tek ekmek fırınında, kir ve pas bağlamış duvarlarda asılı iş önlüklerinden yerde duran paslı fırın tepsilerine, açık tuvaletten hamur teknelerine kadar insan sağlığını tehlikeye atacak ve yönetmeliğe aykırı birçok unsur tespit etti.
    Ceza kesildi
    Korkunç tabloyla karşı karşıya kalan ekipler işletme hakkında yasal süreci başlattı, cezai işlem uyguladı. İlçe genelinde gıda üretimi yapan işletmelere düzenlenen denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden zabıta ekipleri, işletmeleri standart ve yönetmeliklere uygun üretim yapmaları konusunda uyardı.

      Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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      Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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