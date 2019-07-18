Fırın demeye şahit ister!

Buca’da eski bir ekmek fırınının üretim alanındaki tablo görenleri hayrete düşürdü. Ormancılık İl Müdürlüğü ve Buca Beledisi Zabıta Müdürlüğü zabıta ekipleri; Kasaplar Meydanı yakınlarındaki tek ekmek fırınında, kir ve pas bağlamış duvarlarda asılı iş önlüklerinden yerde duran paslı fırın tepsilerine, açık tuvaletten hamur teknelerine kadar insan sağlığını tehlikeye atacak ve yönetmeliğe aykırı birçok unsur tespit etti.

Ceza kesildi

Korkunç tabloyla karşı karşıya kalan ekipler işletme hakkında yasal süreci başlattı, cezai işlem uyguladı. İlçe genelinde gıda üretimi yapan işletmelere düzenlenen denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden zabıta ekipleri, işletmeleri standart ve yönetmeliklere uygun üretim yapmaları konusunda uyardı.