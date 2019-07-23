Fırsat eşitliği başarı getirdi

Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (KARBEM) Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına hazırlanan 287 öğrenci, yüzde 97 oranında başarı yakaladı. 287 öğrenciden 249’u 4 yıllık üniversitelere girmeye hak kazandı. 28 öğrenci ise Konservatuar, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi gibi yetenek gerektiren bölümlere başvurmaya hak kazandı. Ayrıca Ömer Erkek eşit ağırlıkta Türkiye genelinde 1.214, Gazali Çelik eşit ağırlıkta 1.377 ve Sadık Cindoruk sözelde 1.580’inci sırayı elde ederek Karabağlar’ın gururu oldular.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sınavlara katılarak başarı sağlayan tüm öğrencileri tebrik etti.