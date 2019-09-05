Fırsat İzmir’in ayağına geldi

Yarın kapılarını açacak 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) partner ülkesi Çin ile odak ülkesi Hindistan’ın, kent ekonomisine olumlu etki yapması bekleniyor. Çin’in dünyanın en büyük ikinci Hindistan’ın ise beşinci ekonomisi olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, “Fuarın çıktıları, her iki ülkeyle ekonomik ilişkilerimizde yol gösterici olacak. Ayrıca ülke ihracatının yüzde 6’dan fazlası İzmir üzerinden gerçekleşiyor. ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesi kapsamında İzmir, lojistik kilit noktası, bu açıdan fuarın ana hedeflerinden biri Çin’den İzmir’e yatırımcı çekmek” dedi.

İş insanlarına tanıtım

Fuarın İzmir’in Çin’deki tanıtımına da katkı sağlayacağını belirten Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu ise, “Katılımcı firmalara yönelik tanıtım çalışmalarıyla turist sayısını artırabiliriz. İş insanlarına eşlik eden yakınlarının kenti gezmesini, katılımcılarında fuarın ardından İzmir’de bir süre daha kalmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.

Ulaşıma düzenleme

88. İzmir Enternasyonal Fuarı nedeniyle kent içi toplu ulaşım 40 ek seferle takviye edildi. Konak Bahribaba bağlantılı Balçova, Buca, Bornova, Karşıyaka ve Gaziemir bölgelerine hizmet veren ‘Baykuş Seferleri’ sabah 06.00’ya kadar uzatıldı. Körfez vapurları ise fuar süresince her gece Baykuş Seferi yapacak. İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında da seferler 1 saat uzatıldı. Bu hatlarda son sefer 01.20’de yapılacak. İZBAN’da da gece saat 01.00’den sonra iki sefer düzenlenecek. Ayrıntılı bilgiye eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.