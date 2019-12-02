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    HaberlerEge Haberleri Fırtına içeride galibiyete hasret
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Fırtına içeride galibiyete hasret

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta son 3 haftadır kazanamayan Ci Group Buca, evinde Karaköprü Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı.

    Fırtına içeride galibiyete hasret

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta son 3 haftadır kazanamayan Ci Group Buca, evinde Karaköprü Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı. 3 puan hasretini sürdüren sarı lacivertliler, Play Off hafttının 4 puan gerisinde kaldı. İlk yarının son dakikalarında Bertuğ Başdemir’in golüyle 1-0 üstünlüğü yakalayan ve devreyi galip kapatan Buca, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. 75. dakikada yediği golle üstünlüğünü kaybetti ve sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Zorlu mücadeleden 1 puan çıkaran Buca ekibi, 21 puanla 9. sırada kaldı.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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