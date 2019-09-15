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    HaberlerEgeFırtına kayıp istemiyor
    15.09.2019 - 01:59 |

    Fırtına kayıp istemiyor

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz hafta deplasmanda Erzinspor’la 1-1 berabere kalıp, Türkiye Kupası’nda ise Nazilli BLD’ye elenen Ci Group Buca, bugün sahasında Şile Yıldızspor’la karşılaşacak.

    Fırtına kayıp istemiyor

    Yeni Buca Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. Teknik Direktör Ercümend Coşkundere, mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, “Ligde kayıp yaşamak istemiyoruz. Özellikle iç saha maçlarını 3 puanla tamamlamalıyız. İyi ber kadroya sahibiz. Taraftarımızın desteği ile kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz” dedi.

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